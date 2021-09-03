Фигуристка Родионова посетила павильон "Здоровая Москва"

Более половины посетителей павильонов "Здоровая Москва" прошли углубленную диспансеризацию после коронавируса. Такая возможность появилась у жителей столицы четыре недели назад и сразу стала востребована.

Медики проводят комплексное обследование, которое помогает оценить состояние организма после болезни, а при необходимости дают направление на дополнительные процедуры.

Чтобы держать здоровье под контролем, в павильоны приходят в том числе известные артисты и спортсмены. Пройти обследование решила и фигуристка Елена Родионова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.