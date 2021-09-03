Москвичам рассказали о погоде в городе

В Москву пришло резкое похолодание. Утром 3 сентября столбики термометров показывали всего 6 градусов тепла.

Подробнее о том, как холодное утро пережили москвичи и какие прогнозы на ближайшие дни дают синоптики, – в эфире телеканала Москва 24.