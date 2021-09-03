В Москве выявлено 1 633 новых случая COVID-19

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 1 633 новых случая COVID-19. Выздоровели за это время 1 556 человек, сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 681 человека, выписали при этом 1 171 пациента.

Уже почти 220 миллионов человек заразились коронавирусом с начала пандемии в мире. Статистика обновляется постоянно и последние дни число новых случаев заметно растет. Сейчас болеют 18,7 миллиона человек. В тяжелом и критическом состоянии находятся 105 тысяч пациентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.