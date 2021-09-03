Обследование после COVID-19 прошли более 50% посетителей павильонов "Здоровая Москва"

Более половины посетителей павильонов "Здоровая Москва" прошли углубленную программу диспансеризации после перенесенного коронавируса. Об этом заявила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, программа себя полностью оправдала. За короткое время можно сделать полный чекап организма, комплексный. Если по результатам обследований врачи видят отклонения, данные передают в городской телемедицинский центр, и с пациентом связываются уже оттуда.

По данным правительства Москвы, ежедневно павильоны "Здоровая Москва" посещают более тысячи человек. На программу углубленной диспансеризации после COVID-19 город выделил почти 850 миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.