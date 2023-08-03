Новости часа: московских водителей предупредили об ухудшении погоды в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дептранс столицы просит водителей быть аккуратнее из-за ухудшения погоды в Москве. Грозу и дождь прогнозируют 3 августа до 21:00.

Пожар на складе в Воскресенске локализован. Об этом сообщают местные власти.

Прощание с российской актрисой Ириной Мирошниченко пройдет в понедельник, 7 августа, на главной сцене МХТ имени Чехова. Об этом сообщили в театре.