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Общество

Новости часа: московских водителей предупредили об ухудшении погоды в столице

Новости часа: московских водителей предупредили об ухудшении погоды в столице

Синоптики предупредили, что гроза возможна в столице до позднего вечера 3 августа

Новости часа: Собянин назвал сроки завершения благоустройства Воробьевской набережной

Новости часа: кровля цеха по производству аккумуляторов обрушилась в Воскресенске

Гроза ожидается в столице вечером 3 августа

"Актуальный репортаж": ученые заявили, что смерчи в Москве могут стать обычным явлением

Эксперты рассказали, как отличить контрафактное оливковое масло

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 4 августа

Новости часа: Путин заявил, что чиновники РФ должны ездить на отечественных автомобилях

Сильный дождь начался в Зеленограде после аномальной жары

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дептранс столицы просит водителей быть аккуратнее из-за ухудшения погоды в Москве. Грозу и дождь прогнозируют 3 августа до 21:00.

Пожар на складе в Воскресенске локализован. Об этом сообщают местные власти.

Прощание с российской актрисой Ириной Мирошниченко пройдет в понедельник, 7 августа, на главной сцене МХТ имени Чехова. Об этом сообщили в театре.

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