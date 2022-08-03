ВОЗ сообщила о снижении на 9% заболеваемости COVID-19 в мире за неделю

Более 6,5 миллиона человек заразились коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю, более 14 тысяч умерли. Число случаев инфицирования снизилось по сравнению с предшествующими семью днями на 9%, а летальных исходов – на 3%, сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как отмечается в ее еженедельном бюллетене, "число случаев заболевания с 25 по 31 июля уменьшилось на 9% по сравнению с предыдущей неделей". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.