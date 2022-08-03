Экстремальная жара в Москве продержится около четырех дней. Пик зноя придется на четверг, 4 августа. Тогда температура воздуха будет выше 30 градусов. Также в эти дни не ожидается осадков.

В субботу и воскресенье, 6 и 7 августа, на территорию центральной части России пробьется очередной циклон, который принесет небольшие осадки. При этом они не помешают столбикам термометров оставаться на отметке 28–30 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

