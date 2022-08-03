Ажиотаж из-за открытия магазинов H&M в России не утих на второй день

Ажиотаж из-за открытия накануне магазинов H&M в России не утих и на второй день. Столпотворения образуются на входе и у прилавков.

Очередей нет только утром, перед самым открытием магазинов. Уже через 30 минут в торговые центры стекаются посетители и образуют очереди. Так, некоторым приходится ждать около часа на входе, а после еще столько же – перед кассами. Чтобы не создавать толкучки в магазины пускают по 5–7 человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

