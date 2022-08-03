Магазины H&M открыли для распродажи

В Москве открыли еще магазины H&M. Бренд проводит прощальную распродажу, но на своих условиях. Никаких скидок не будет, продаже будет осуществляться только офлайн.

Люди часами стоят в очередях, а тем, у кого нет времени, предлагают купить в них места. Сколько стоит такой неофициальный сервис? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.