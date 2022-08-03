Новости последнего часа: в МЧС выпустили предупреждение о жаре в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Главном столичном управлении МЧС выпустили предупреждение об аномальной жаре. По прогнозам синоптиков, в Москве ожидается до 33 градусов.

Минобрнауки РФ осенью представит предложения о формате новой системы высшего образования. Об этом заявил министр высшего образования и науки Валерий Фальков.

Очевидцы сообщили об открытии магазинов COS в ТЦ "Афимолл" для прощальной распродажи.

