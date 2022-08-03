Распродажа шведской компании затронула не только основной бренд H&M

Распродажа шведского гиганта затронула не только основной бренд H&M, но и другие линейки компании. В "Афимолле" открыли магазин COS.

Схема продаж осталась та же. Магазин будет работать до тех пор, пока не распродадут весь товар со склада. Новых поставок не будет. Как только запасы опустеют, бренд из России уйдет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.