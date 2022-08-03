В Москве начали продавать арбузы и дыни

В Москве начался сезон продажи арбузов и дынь. В городе уже открыли более 200 развалов. Качество товаров на официальных базарах проверяет Роспотребнадзор.

Москвичам рассказали, сколько стоят арбузы и дыни, как выбрать качественный продукт и в чем отличие официальной точки продажи от нелегальной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

