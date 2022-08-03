В МЧС выпустили экстренное предупреждение из-за жары в Москве

Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности. В Главном управлении МЧС по Москве предупредили, что жителей и гостей столицы ждет экстремальный зной 3 августа. Днем температура воздуха может достигнуть 33 градусов.

На протяжении всей рабочей недели погода в Москве будет солнечной, безоблачной и сухой. При этом самыми жарками днями могут стать 4 и 5 августа, когда столбики термометров поднимутся до 30–31 градуса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

