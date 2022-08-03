В Крыму водителей начнут штрафовать за нарушения правил парковки. Наказывать будут в первую очередь недисциплинированных туристов.

Ответственных автомобилистов, впрочем, немало. С начала года в бюджет Ялты за платную парковку поступило 1,5 миллиона рублей, большую часть из них заплатили туристы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.