Американские штаты один за одним объявили чрезвычайную ситуацию из-за оспы обезьян. Число заразившихся там уже свыше шести тысяч. И еженедельно их число удваивается. Новые случаи фиксируют и в других странах.

Как остановить вирус, хватит ли вакцины и стоит ждать эпидемия оспы обезьян России? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.