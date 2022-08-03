В московских торговых центрах выстроились огромные очереди в магазины H&M. Этот бренд одежды принял решение уйти с российского рынка и начал распродавать остатки товара.

Сколько придется простоять в очереди? Кто займет освободившиеся торговые площади? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.