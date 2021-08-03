Директор аквапарка в Волжском объяснил, почему не пустил ребенка-аутиста

Директор аквапарка под Волгоградом Григорий Газарян объяснил, из-за чего принял решение не пропустить ребенка-аутиста в аквапарк.

Он утверждает, что здание не оборудовано для детей с особенностями и находиться там опасно для них.

Все произошло в Волжском. Семья с двумя детьми приехала отдохнуть из Астрахани. Вход в заведение преградил охранник. Он предположил, что мальчик может представлять угрозу для себя или окружающих.

В ситуации уже разбирается прокуратура. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.