Жители Новочебоксарска поделились кадрами непогоды

В Поволжье пришла непогода. Видео с сильным шквалистым ветром и дождем появились в соцсетях Новочебоксарска.

В комментариях пишут, что в Чебоксарах ситуация примерно такая же. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.