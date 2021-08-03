Государство должно активнее помогать молодым семьям – Буцкая

Государство должно активнее помогать молодым семьям. Об этом говорили лидер общероссийской общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская на встрече со столичными семьями.

Татьяна Буцкая заявила, что нужно выделять финансирование семьям, которые не могут устроить ребенка в детский сад.



Также в "Совете матерей" предлагают учитывать все декретные отпуска в трудовом стаже, а самооплачиваемый отпуск продлить до трехлетнего возраста ребенка. Детский омбудсмен по Москве поддержала эту инициативу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.