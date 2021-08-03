В столице сильный ветер повалил 26 деревьев

В Москве сильный ветер повалил 26 деревьев. Об этом сообщили городские коммунальные службы.

Упавшие деревья повредили 15 машин. Из-за непогоды отменили более 30 авиарейсов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.