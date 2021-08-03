В Москве за сутки выявили 1 952 новых случая COVID-19

11:45
Москва вошла топ регионов с минимальным приростом по COVID-19. Впервые с 28 апреля в городе выявили менее двух тысяч заболевших – 1 952, сообщает оперативный штаб. За последние сутки выздоровели 3 759 человек.
В Московской области положительный тест на коронавирус сдали еще 1 540 человек. Выписали по выздоровлению 1 772 пациента.
Всего в России сегодня зафиксировали 22 010 новых случаев COVID-19. Бессимптомников среди заболевших – чуть более 8%. Регионы с минимальными темпами суточного прироста, кроме Москвы, это республика Алтай и Татарстан.
В мире число случаев коронавируса с начала пандемии превысило 199,5 миллиона. Последние дни заболевших стало больше, в некоторых регионах растет смертность.
В данный момент ковидом болеют более 15 миллионов человек по всему миру. 91 тысяча пациентов находятся в тяжелом и критическом состоянии. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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