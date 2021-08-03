Москвичам рассказали о погоде во вторник

В Москве во вторник, 3 августа, ожидается облачная погода с прояснениями. По прогнозам синоптиков, днем воздух прогреется до +24 градусов.

Кроме того, в городе ожидаются дожди с грозами. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.