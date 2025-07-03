Желтый уровень опасности из-за грозы объявлен в Москве

В столичном регионе будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за грозы. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

В пятницу, 4 июля, в Москве ожидается жара – воздух прогреется до 25–27 градусов. Возможны кратковременные дожди, а также сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

По прогнозам синоптиков, в выходные тепло в городе не удержится: в воскресенье температура опустится до 20–22 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.