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03 июля, 18:15

Общество

Желтый уровень опасности из-за грозы объявлен в Москве

Желтый уровень опасности из-за грозы объявлен в Москве

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В столичном регионе будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за грозы. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

В пятницу, 4 июля, в Москве ожидается жара – воздух прогреется до 25–27 градусов. Возможны кратковременные дожди, а также сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

По прогнозам синоптиков, в выходные тепло в городе не удержится: в воскресенье температура опустится до 20–22 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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