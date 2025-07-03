До 27 градусов ожидается в Москве 4 июля

Днем 4 июля в Москве ожидается около 25–27 градусов, однако во второй половине дня погоду испортит холодный атмосферный фронт. Он принесет в Москву кратковременные дожди, местами грозы с порывистым ветром. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В субботу, 5 июля, регион окажется в тыловой части циклона, вероятность дождей будет невелика, а температура поднимется всего лишь до 20 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.