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03 июля, 14:15

Общество

До 27 градусов ожидается в Москве 4 июля

До 27 градусов ожидается в Москве 4 июля

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Днем 4 июля в Москве ожидается около 25–27 градусов, однако во второй половине дня погоду испортит холодный атмосферный фронт. Он принесет в Москву кратковременные дожди, местами грозы с порывистым ветром. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В субботу, 5 июля, регион окажется в тыловой части циклона, вероятность дождей будет невелика, а температура поднимется всего лишь до 20 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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