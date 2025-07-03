Россиянам начали навязывать юридические услуги для перерасчета пенсии

В интернете пенсионерам начали активно предлагать услуги помощи в перерасчете пенсии. Люди, выдающие себя за юристов, якобы берут работу по взаимодействию с Соцфондом и сбору документов.

Специалисты обнаруживают ошибки при расчете пенсии и предлагают приобрести у них пакет шаблонов заявлений на 10 тысяч рублей, которые должны поспособствовать повышению пенсии.

Однако впоследствии выясняется, что эти заявления не имеют никакого смысла, так как СФ все рассчитал верно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.