Иммунолог перечислил способы защиты от летней жары

Из-за аномальной жары в Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха днем будет держаться в районе 35 градусов.

Как в таких условиях защитить себя и свой организм? И провоцирует ли жара рост разных инфекций в столице? На эти и другие вопросы ответил врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

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