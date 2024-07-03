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03 июля, 17:30

Общество

Иммунолог перечислил способы защиты от летней жары

Иммунолог перечислил способы защиты от летней жары

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Из-за аномальной жары в Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха днем будет держаться в районе 35 градусов.

Как в таких условиях защитить себя и свой организм? И провоцирует ли жара рост разных инфекций в столице? На эти и другие вопросы ответил врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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