03 июля, 17:30Общество
Иммунолог перечислил способы защиты от летней жары
Из-за аномальной жары в Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха днем будет держаться в районе 35 градусов.
Как в таких условиях защитить себя и свой организм? И провоцирует ли жара рост разных инфекций в столице? На эти и другие вопросы ответил врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.