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03 июля, 14:15

Общество

Усиление ветра, грозы и ливень ожидаются в Москве 3 июля

Усиление ветра, грозы и ливень ожидаются в Москве 3 июля

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В Москве 3 июля ожидается гроза с дождем и усиление ветра. Неблагоприятные погодные условия ожидаются в период с 12:00 до 21:00.

Москвичей призвали соблюдать правила безопасности. Автовладельцам желательно снизить скорость и не совершать внезапных маневров, парковать транспортные средства вдали от деревьев. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и другие конструкции, не прятаться под деревьями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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