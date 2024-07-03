Усиление ветра, грозы и ливень ожидаются в Москве 3 июля

В Москве 3 июля ожидается гроза с дождем и усиление ветра. Неблагоприятные погодные условия ожидаются в период с 12:00 до 21:00.

Москвичей призвали соблюдать правила безопасности. Автовладельцам желательно снизить скорость и не совершать внезапных маневров, парковать транспортные средства вдали от деревьев. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и другие конструкции, не прятаться под деревьями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

