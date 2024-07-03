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03 июля, 07:45

Общество

Около 500 тыс вакансий представлено в базе кадрового центра "Профессии будущего"

Около 500 тыс вакансий представлено в базе кадрового центра "Профессии будущего"

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В базе вакансий столичного кадрового центра "Профессии будущего" представлено около 500 тысяч предложений. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Чаще всего москвичи ищут работу в сферах торговли, услуг, транспорта, промышленности, а также в IT-индустрии. Зарплаты представителей рабочих профессий в Москве могут достигать 200 тысяч рублей, а представители инновационных секторов экономики могу зарабатывать до 350 тысяч.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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