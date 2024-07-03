Синоптики предупредили о возможном повторении температурного рекорда 2 июля

3 июля днем в Москве столбики термометров могут достигнуть более 30 градусов. Возможно повторение температурного рекорда 2 июля. При этом в некоторых районах не исключены дожди и грозы.

В такую погоду главный внештатный специалист по ПМСП взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рекомендует горожанам воздержаться от жареной и грубой пищи, алкоголя, а также снизить количество сигарет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.