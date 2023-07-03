Новости часа: в России отменили нормативы по охвату населения тестами на COVID-19

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Нормативы по охвату населения тестами на коронавирус отменили в России. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Россия может собрать в 2023 году до 140 миллионов тонн зерна. Урожая хватит, чтобы покрыть все внутренние потребности, заявили в Российском зерновом союзе.

Рубль корректируется вверх после сильного падения на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.