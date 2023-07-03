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Общество

Новости часа: в России отменили нормативы по охвату населения тестами на COVID-19

Новости часа: в России отменили нормативы по охвату населения тестами на COVID-19

Москвичам рассказали об обследовании на аппарате "Давид" в "Коломенском"

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как изменится Дворец пионеров после реставрации

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 4 июля

Новости часа: в Париже снова ограничат движение общественного транспорта

Новости часа: Собянин рассказал о благоустройстве прудов-регуляторов в районе Марьино

Эксперт рассказал, как защититься от влияния суперлуния

Новости часа: Собянин рассказал, как изменится Дворец пионеров на Воробьевых горах

Новости часа: Песков заявил, что надежд на новые переговоры по зерновой сделке немного

"Актуальный репортаж": предмет "Основы безопасности и защита Родины" появится в школах РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Нормативы по охвату населения тестами на коронавирус отменили в России. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Россия может собрать в 2023 году до 140 миллионов тонн зерна. Урожая хватит, чтобы покрыть все внутренние потребности, заявили в Российском зерновом союзе.

Рубль корректируется вверх после сильного падения на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

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