13:45Общество
Будущие контрактники рассказали о своем намерении отправиться в зону СВО для защиты Родины
В России продолжается плановый набор военнослужащих на службу по контракту. В Москве по-прежнему работает единый пункт сбора на улице Яблочкова.
Там все организовано по принципу "одного окна". В центре можно подать заявление и пройти медицинский осмотр. Военнослужащим, которые подписали контракт, полагается единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей.
"Воевали дед, отец, – все воевали. Так что необходимо и мне повоевать. Иду долг Родине отдать", – поделился один из добровольцев.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.