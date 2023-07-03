Будущие контрактники рассказали о своем намерении отправиться в зону СВО для защиты Родины

В России продолжается плановый набор военнослужащих на службу по контракту. В Москве по-прежнему работает единый пункт сбора на улице Яблочкова.

Там все организовано по принципу "одного окна". В центре можно подать заявление и пройти медицинский осмотр. Военнослужащим, которые подписали контракт, полагается единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей.

"Воевали дед, отец, – все воевали. Так что необходимо и мне повоевать. Иду долг Родине отдать", – поделился один из добровольцев.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.