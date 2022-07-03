Москвичам рассказали о погоде на предстоящей неделе

Жара задержится в Москве еще на несколько дней. В понедельник, вторник и среду в столице ожидается порядка 30 градусов. Осадков при этом не будет.

Небольшое похолодание, по прогнозам синоптиков, возможно лишь во второй половине следующей недели. Жара пойдет на убыль в четверг.

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