Москвичи заполонили городские пляжи на фоне жары

Температурного рекорда в воскресенье в Москве не случилось, однако в городе по-прежнему очень жарко. Москвичи охлаждаются у воды. Горожане заполонили зону отдыха у Путяевского пруда и другие столичные пляжи.

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