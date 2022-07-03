Москвичи угадали здание-рекордсмен в ТиНАО

В рубрике "Вертолето", телеканал загадывает москвичам столичные парки. В этот раз телезрителям предложили угадать здание-рекордсмен в ТиНАО, выигравшее несколько конкурсов.

Загаданным зданием оказалась школа в Коммунарке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

