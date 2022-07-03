Ураган с дождем и градом накрыл город в Омане

Сильный дождь с градом обрушились на один из городов и горное плато в Омане. Очевидцы выкладывают в Сеть кадры, на которых видно, с какой большой скоростью дует ветер.

Видимость крайне плохая, в воздухе летают обломки домов. О пострадавших пока не сообщалось. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

