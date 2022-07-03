В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии случаев оспы обезьян в РФ

Путин встретится с финалистами конкурса "Лидеры России", а также обсудит с кабмином вопросы экономики, сообщают СМИ.

После обстрела Украиной Белгорода два человека пропали без вести, в том числе один ребенок, сообщили в СК РФ.

В России нет случаев оспы обезьян благодаря противоэпидемическим мерам, заявили в Роспотребнадзоре.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

