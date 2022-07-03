Температура воздуха в Москве превысила 30 градусов

В Москве сохраняется жаркая погода. Температура воздуха в городе уже превысила 30 градусов. Столько же прогнозируется в понедельник, вторник и среду. Небольшое похолодание, по прогнозам синоптиков, возможно лишь во второй половине следующей недели.

Москвичам рекомендуют меньше времени проводить на солнце, пить больше воды, носить головные уборы и светлую одежду из легких натуральных тканей, использовать солнцезащитные средства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

