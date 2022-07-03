Оранжевый уровень опасности объявили в Москве до вечера воскресенья

Москва воздерживается от ответных шагов на действия Киева, но следит за ситуацией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Пригородный вокзал Марьина Роща готов более чем наполовину, сообщил Сергей Собянин.

Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен в Москве до вечера воскресенья, сообщает Гидрометцентр России.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

