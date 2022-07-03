Оранжевый уровень опасности объявлен в столице из-за жары. Высокая температура продержится в городе еще минимум три дня.

Метеорологи обещают выше 30 градусов. Москвичам советуют пить больше воды, пользоваться солнцезащитными очками и средствами против ультрафиолета, а одежду выбирать из светлых натуральных тканей.

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