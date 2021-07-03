В Москве выявлено 7 446 новых случаев COVID-19

В Москве за последние сутки выявлено 7 446 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает Оперативный штаб.

При этом попали в больницы 1,7 тысячи человек, на аппаратах ИВЛ находятся 734 пациента, скончались от инфекции 116 человек. Выздоровели в городе за 24 часа 5 869 горожан. Всего число победивших болезнь достигло 1 176 793.

В Московской области за прошедшие 24 часа коронавирус подтвердился еще у 2 596 человек. Выписали 1 999 пациентов

В России за сутки подтвердили 24 439 новых случаев коронавируса. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

