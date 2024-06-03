Желтый уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе, предупредил Гидрометцентр России.

В некоторых районах Москвы в настоящее время наблюдаются грозы и дожди. При этом порывы сильного ветра сохранятся до 21:00.

В свою очередь, столичный комплекс горхозяйства просит горожан быть внимательнее на улицах, а ГУ МЧС по Москве призывает автомобилистов снизить скорость и не парковать машины под деревьями.

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