"Московское долголетие" запустило сезон летних мероприятий

В проекте "Московское долголетие" стартовал летний сезон, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Для горожан будут открыты 800 площадок. Участники проекта смогут выбрать занятия по душе, в том числе скандинавскую ходьбу, зарядку, танцы и пешие экскурсии. Зарядки "Московского долголетия" будут проходить в различных локациях в будние дни с 09:30 до 10:30. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.