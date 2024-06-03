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03 июня, 16:30

Общество

"Московское долголетие" запустило сезон летних мероприятий

"Московское долголетие" запустило сезон летних мероприятий

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В проекте "Московское долголетие" стартовал летний сезон, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Для горожан будут открыты 800 площадок. Участники проекта смогут выбрать занятия по душе, в том числе скандинавскую ходьбу, зарядку, танцы и пешие экскурсии. Зарядки "Московского долголетия" будут проходить в различных локациях в будние дни с 09:30 до 10:30. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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