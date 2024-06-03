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03 июня, 11:30

Общество

Терапевт рассказал, как пережить экстремальную жару в Москве

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По словам терапевта, Дмитрия Еделева, в период экстремально жаркой погоды москвичам важно соблюдать ряд рекомендаций, чтобы не допустить обезвоживания или теплового удара.

Врач подчеркнул, что летом необходимо потреблять достаточное количество воды. Также можно добавлять в нее электролиты или покупать минеральную воду.

Кроме того, поддержать организм можно с помощью обилия растительной пищи в рационе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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