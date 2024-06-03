Терапевт рассказал, как пережить экстремальную жару в Москве

По словам терапевта, Дмитрия Еделева, в период экстремально жаркой погоды москвичам важно соблюдать ряд рекомендаций, чтобы не допустить обезвоживания или теплового удара.

Врач подчеркнул, что летом необходимо потреблять достаточное количество воды. Также можно добавлять в нее электролиты или покупать минеральную воду.

Кроме того, поддержать организм можно с помощью обилия растительной пищи в рационе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



