03 июня, 11:30Общество
Терапевт рассказал, как пережить экстремальную жару в Москве
По словам терапевта, Дмитрия Еделева, в период экстремально жаркой погоды москвичам важно соблюдать ряд рекомендаций, чтобы не допустить обезвоживания или теплового удара.
Врач подчеркнул, что летом необходимо потреблять достаточное количество воды. Также можно добавлять в нее электролиты или покупать минеральную воду.
Кроме того, поддержать организм можно с помощью обилия растительной пищи в рационе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.