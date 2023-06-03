Воронеж из-за дождя чуть не лишился одного из своих символов. Там обрушилась часть подпорной стены Каменного моста 19 века. На место тут же прибыли коммунальные службы. Движение транспорта в районе временно перекрыли.

Как сообщил мэр города Вадим Кстенин, власти сейчас оформляют разрешение на проведение работ на мосту, который является объектом культурного наследия регионального значения. Переправа была построена в 1826 году. Это первый кирпичный мост Воронежа.

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