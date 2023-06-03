Движение на ряде улиц Москвы ограничат с 2 по 5 июня из-за полумарафона

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03 июня, 20:30

Общество

В Москве ожидаются ночные заморозки 4 и 5 июня

В Москве ожидаются ночные заморозки 4 и 5 июня

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В Москве ожидаются ночные заморозки 4 и 5 июня до минус 2 градусов, предупреждает МЧС. Водителям рекомендуют снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Также лучше избегать внезапных маневров.

Более 30 цифровых проектов применяются в Москве для обеспечения бесперебойной работы систем жилищно-коммунального хозяйства, рассказал Сергей Собянин.

Так с 2015 года "умными" счетчиками в столице оснастили больше 30 тысяч жилых домов и объектов бюджетной сферы. Информация с датчиков на опорах освещения поступает в управляющую систему и позволяет специалистам в режиме онлайн регулировать яркость подсветки, напряжение, а также видеть неполадки. С 56 автоматических станций поступают данные о качестве городского воздуха. Цифровой контроль также осуществляется за уборкой города и вывозом снега

На Анкару обрушилась гроза с ливнем и градом. Часть улиц города оказались затоплены. Сильно страдают дома. На нижних этажах грязевые потоки сносят мебель и бытовую технику, выбивают окна и двери.

Подробнее об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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