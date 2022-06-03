Запертая в машине собака привлекла внимание прохожих

На улице Паустовского прохожие обратили внимание на машину, в которой не было людей, но она упорно сигналила. Оказалось, что за руль переместилась собака, которую хозяева оставили в салоне.

По словам очевидцев, владелица отошла за продуктами. Псу это явно не понравилось. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.