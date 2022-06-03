РФ снимет эпидемиологические ограничения на въезд иностранцев с 14 июня

Россия снимет эпидемиологические ограничения на въезд иностранцев, прибывающих воздушным и морским путем, с 14 июня. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

РФ также снимет ограничения для граждан Узбекистана, которые прибывают железнодорожным транспортом.

В Оперштабе приняли решение возобновить железнодорожные рейсы из Ташкента в Самару и Волгоград. Поезда будут ходить один раз в неделю.