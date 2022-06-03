Москвичей предупредили о непогоде

В Москве до вечера пятницы, 3 июня, ожидаются град, дожди и порывистый ветер.

В связи с прогнозируемой непогодой автомобилистам рекомендовали быть осторожнее на дороге и избегать внезапных маневров. Пешеходов попросили обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.