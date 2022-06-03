МЧС предупредило москвичей о дожде с градом и сильном ветре до конца дня

В Москве до вечера пятницы, 3 июня, ожидаются град, дожди и порывистый ветер. Об этом говорится в сообщении столичного управления МЧС.

"В ближайшие часы с сохранением до 20:00 3 июня местами по Москве ожидается дождь, местами сильный, ливень, гроза, местами град, усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду", – говорится в сообщении.

В связи с прогнозируемой непогодой автомобилистам рекомендовали быть осторожнее на дороге и избегать внезапных маневров. Пешеходов попросили обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.