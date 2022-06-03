Синоптики заявили, что кратковременные дожди в Москве продолжатся в течение дня

Кратковременные дожди в Москве продолжатся в течение дня. 20% месячной нормы осадков выпало за час.

Часть набережной Тараса Шевченко в Москве по выходным станет пешеходной. Об этом сообщил Дептранс.

Минимум три человека погибли в результате железнодорожной аварии в Германии, заявили СМИ.